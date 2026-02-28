Netanyahu öne sürdü! Hamaney\'in \'öldüğü\' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar

ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney'in öldüğü iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in konutunun imha edildiğini söyledi.

HAMANEY ÖLDÜ İDDİASI

Netanyahu ayrıca "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." dedi. İsrail basını ise Hamaney'in öldüğünün doğrulandığını yazdı. Reuters'a konuşan İsrailli yetkili de "Hamaney'in cenazesi bulundu" dedi.

CANLI YAYINDA KUTLADILAR

İran cephesi ise iddiaları yalandı. Öte yandan bir İsrail televizyonunda katılımcılar Hamaney'in öldürülmesini kutladı.