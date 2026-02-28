Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu öne sürdü! Hamaney\'in \'öldüğü\' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
28.02.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu öne sürdü! Hamaney\'in \'öldüğü\' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Haber Videosu

İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia ederken; İran cephesi iddiayı yalandı. Bir İsrail televizyonunda ise katılımcılar Hamaney'in öldürülmesini kutladı.

ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney'in öldüğü iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in konutunun imha edildiğini söyledi.

HAMANEY ÖLDÜ İDDİASI

Netanyahu ayrıca "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." dedi. İsrail basını ise Hamaney'in öldüğünün doğrulandığını yazdı. Reuters'a konuşan İsrailli yetkili de "Hamaney'in cenazesi bulundu" dedi.

CANLI YAYINDA KUTLADILAR

İran cephesi ise iddiaları yalandı. Öte yandan bir İsrail televizyonunda katılımcılar Hamaney'in öldürülmesini kutladı.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:48
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:42:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.