Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak - Son Dakika
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Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında açıklama yaptı. Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia eden Netanyahu, esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslağa ilerlemeyeceklerini belirtti.

18.01.2025 20:35  Güncelleme: 20:56
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İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"LİSTE ELİMİZE ULAŞANA KADAR TASLAKTA İLERLEMEYECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti. Netanyahu, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYA GÖRE, HAMAS'IN LİSTEYİ 24 SAAT ÖNCE BİLDİRMESİ GEREKİYOR

Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.

3 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    kıvırıyor bu adi yine 61 2 Yanıtla
  • Murat:
    Yokuş yapıyor sürekli o. Ç 58 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    ya bırakın bu khppe hayatta vazgeçmez Katilliğinden 40 2 Yanıtla
  • Apple User:
    bizim reis de şarkı söylüyor ?? 24 12 Yanıtla
  • tlim Siirt:
    kıvırıyor o.c 34 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seni bildiği gibi yapsın adi 30 2 Yanıtla
  • Fatma Nermin:
    Yatacak yerin yok 23 2 Yanıtla
  • Tevfik Ece:
    zalime güven olmaz her an iptal edebilir utanmazlar 7 0 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    bunların esirlerini verin tekrar saldırırlar,ırk olarak kendilerinin dışında herkesin ölmesi gerektiğini düşünürler. Malûm kıskançlıktan kardeşi Hz Yusuf'u öldürmek için götüren Yehuda'nın soyu 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Kıvırcık marul 1 0 Yanıtla
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