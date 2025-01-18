Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Dünya

Dünyanın takip ettiği toplantıda iki bakan dikkat çekti

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"LİSTE ELİMİZE ULAŞANA KADAR TASLAKTA İLERLEMEYECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti. Netanyahu, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYA GÖRE, HAMAS'IN LİSTEYİ 24 SAAT ÖNCE BİLDİRMESİ GEREKİYOR

Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.

3 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.