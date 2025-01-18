İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti. Netanyahu, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir" ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.
Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak - Son Dakika
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