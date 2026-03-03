Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz - Son Dakika
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
03.03.2026 05:40
İran'ın Başbakanlık Ofisi'ni vurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İran saldırısının hızlı ve kararlı bir eylem olacağını söyleyen Netanyahu "Sonsuz bir savaşta değiliz" dedi. Hükümeti değiştirip değiştirmeme kararının İran halkında olduğunu belirten Netanyahu ayrıca İran'a karşı eylemlerden dolayı Suudi Arabistan ve İsrail arasında barışın mümkün olabileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı'nın ofislerinin ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'na ait karargâhın Hayber füzeleriyle "hedefli ve sürpriz" saldırıya uğradığını bildirmişti. Açıklamada, "Siyonist rejimin başbakanının akıbeti belirsizliğini koruyor" ifadesine yer verilmişti.

"SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN TİRANLARI HEDEF ALIYORUZ"

Bu açıklamanın ardından İran'ın füzelerle vurduğu yerleri ziyaret ederken görüntülenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Biz de sivilleri korumak için Tahran'ın tiranlarını hedef alıyoruz" demişti. Nükleer bir İran'ın "tüm insanlığı tehdit edeceğini" ifade eden Netanyahu, İsrail'in birçok insanı koruduğunu söylemişti.

ORTAK OPERASYONLARI SAVUNDU

Netanyahu bu sözlerinin ardından bu sabah bir video mesaj yayımladı. Netanyahu ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü ortak operasyonları savundu ve İran rejimine yönelik askeri eylemlerin gerekliliğini vurguladı.

"SONSUZ BİR SAVAŞTA DEĞİLİZ"

İran'ın nükleer silah ve balistik füze kapasitesini yeniden inşa etme çabalarının ardından, bu ülkenin "terör rejiminin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar zayıf bir noktada" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Askeri operasyonlar hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleyecek. Sonsuz bir savaşta değiliz" açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMETE İRAN HALKI KARAR VERİR"

Hükümeti değiştirip değiştirmeme kararının İran halkında olduğunu da sözlerine ekleyen Netanyahu, İran'a karşı eylemlerden dolayı Suudi Arabistan ve İsrail arasında barışın mümkün olabileceğini belirtti.

"TRUMP GİBİ BİR BAŞKAN HİÇ OLMADI"

Ayrıca Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür ederek, "Donald J. Trump gibi bir başkan hiç olmadı" dedi.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turan Oluc Turan Oluc:
    İran halkı değil İsrail halkının karar vermesi lazım israilde artık hükümetin değişmesi şart 124 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    abd ve İsrail havlu atmış durumda, saha bize bunu gösteriyor. Direniş erlerine SELAM OLSUN. 95 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
