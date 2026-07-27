Netanyahu, Trump ile İran\'ı Görüşmek İçin Washington\'a Gitti

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a hareket ettiğini belirterek, görüşmenin ana gündem maddesinin İran olacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gittiğini bildirdi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, dostumuz Başkan Donald Trump ile görüşmeye gidiyorum, ikinci dönemine seçildiğinden beri sekizinci görüşmemiz bu, diğer tüm uluslararası liderlerden daha fazla. Bu büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Görüşmemizde gündemdeki tüm konuları ele alacağız, bunların başında İran geliyor. Amacımız net, İsrail'in güvenliğini korumak, gücünü pekiştirmek ve çevremizdeki barış çemberini genişletmek.

Bu göreve, İsrail Devleti'nin güvenliğini, gücünü ve geleceğini güvence altına alma konusundaki derin bağlılığımla yola çıkıyorum. Ziyaret sırasında, hem benim hem de İsrail Devleti'nin gerçek dostu olan Senatör Lindsey Graham'a, İsrail'in gelmiş geçmiş en büyük dostlarından birine, son saygılarımı da sunacağım. Bununla, tüm İsrail vatandaşlarının duygularını temsil ettiğime inanıyorum. Tanrı'nın yardımıyla yapacağız ve başaracağız!"