ABD'nin New Jersey eyaletinde dün sabah başlayan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri verildiği bildirildi.
New Jersey'nin Ocean ilindeki Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda dün sabah saatlerinde başlayan orman yangının yaklaşık 8 bin 500 dönümlük alanı etkilediği açıklandı. New Jersey İtfaiyesi, yangının yalnızca yüzde 10'unun kontrol altına alınabildiğini belirtti.
Yetkililer, bölgedeki 3 bin kişinin tahliye edildiğini ve dron uçurulmaması konusunda uyarı yapıldığını kaydetti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Dünya › New Jersey'de Orman Yangını: Tahliyeler Başladı - Son Dakika
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