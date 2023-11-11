 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor - Son Dakika

New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor

11.11.2023 11:06  - Güncelleme: 11:22

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, 2021'deki seçim kampanyası sürecinde Türk şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Adams iddiaları reddederken, FBI belediye başkanının telefonlarına ve tabletine el koydu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyası sürecinde, Türk şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adams'ın telefonlarına ve bilgisayarlarına el konuldu.

TELEFONLARINA VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Adams'ın 2021'deki seçim döneminde Türk yetkililere para karşılığında çıkar sağlamış olabileceği inceleme altına alındı. Bu kapsamda son olarak Adams'ın kişisel telefonları ve tablet bilgisayarına el konuldu. New York Times gazetesi, FBI'ın Eric Adams'ın seçim kampanyasının bağış ayağını yürüten sorumlusu Brianna Suggs'ın da evinde arama yapıldığını yazmıştı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Öte yandan soruşturmada iş birliği yapan ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Adams aleyhine henüz herhangi bir suçlama yapılmadığı öğrenildi.

New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor
Adams, Mayıs ayında taşlı saldırının yapıldığı ABD'deki Türkevi'ni ziyaret etmişti.

TÜRKİYE'YE DEFALARCA KEZ GELDİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 6 Şubat depremlerinin ardından Brooklyn'deki Eyüp Sultan Diyanet Camii'nde Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımları incelerken; 6 defa ziyaret ettiği Türkiye'de bir çok ili gezdiğini ve Gaziantep'te Suriyeli mültecilere yapılan yardımları gördüğünü belirterek, "Siz her zaman diğer ülkelere yardım için oradaydınız. Biz de bugün sizin için burada olmak istedik. Sizinle dua ediyoruz, yanınızdayız." demişti.

Eric Adam, New York, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı
12:53 Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor
12:18 Rıza Çalımbay'dan imza törenine damga vuran sözleşme cevabı: Nereye kadar giderse
11:58 Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı
11:54 Nagihan Karadere, tutuklanan Dilan Polat'a beddua savurdu: Beter olsun dolandırıcılar
11:48 Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Astlık üstlük ilişkisi yok, sorunun çözümü yeni anayasadır
11:44 İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü
11:44 Cinsel ilişki sırasında hamile eşini boğarak öldüren sanık kendini böyle savundu
11:39 Şifa Hastanesi cehenneme döndü! Yakıt krizi zirve yapmışken İsrail ameliyathaneleri vurdu
11:06 New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 13:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement