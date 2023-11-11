New York Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması! İşin ucu Türklere dokunuyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyası sürecinde, Türk şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adams'ın telefonlarına ve bilgisayarlarına el konuldu.

TELEFONLARINA VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Adams'ın 2021'deki seçim döneminde Türk yetkililere para karşılığında çıkar sağlamış olabileceği inceleme altına alındı. Bu kapsamda son olarak Adams'ın kişisel telefonları ve tablet bilgisayarına el konuldu. New York Times gazetesi, FBI'ın Eric Adams'ın seçim kampanyasının bağış ayağını yürüten sorumlusu Brianna Suggs'ın da evinde arama yapıldığını yazmıştı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Öte yandan soruşturmada iş birliği yapan ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Adams aleyhine henüz herhangi bir suçlama yapılmadığı öğrenildi.

Adams, Mayıs ayında taşlı saldırının yapıldığı ABD'deki Türkevi'ni ziyaret etmişti.

TÜRKİYE'YE DEFALARCA KEZ GELDİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 6 Şubat depremlerinin ardından Brooklyn'deki Eyüp Sultan Diyanet Camii'nde Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımları incelerken; 6 defa ziyaret ettiği Türkiye'de bir çok ili gezdiğini ve Gaziantep'te Suriyeli mültecilere yapılan yardımları gördüğünü belirterek, "Siz her zaman diğer ülkelere yardım için oradaydınız. Biz de bugün sizin için burada olmak istedik. Sizinle dua ediyoruz, yanınızdayız." demişti.