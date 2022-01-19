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New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı

19.01.2022 08:46

New York Belediye Başkanı Eric Adams, bir manavdan alışveriş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Türk olduğu anlaşılan esnafın "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıyken de devamlı bizden alışveriş yapardı." dediği duyuluyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Twitter hesabından sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı. Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

"BELEDİYE BAŞKANI BU ABİ BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı." dediği duyuluyor.

"DEVAMLI BİZDEN ALIŞVERİŞ YAPARDI"

Brooklyn'deki Türk esnaf Samet Savaşçı, "Adams, Brooklyn Belediye Başkanıyken de devamlı bizden alışveriş yapardı. O akşam da geçerken uğradı selam verdi. Sohbet ettik." dedi.

TÜRKLERİ VE TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Türk dostu bir Amerikalı olarak bilenen Eric Adams, belediye başkanı seçildikten sonra yabancı basında ilk röportajını Anadolu Ajansına vermiş, Türk toplumu ile ilişkilerini sürdürmek istediğini ve başta Kapadokya olmak üzere Türkiye'de ziyaret etmek istediği birçok yer olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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