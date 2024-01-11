New York Bina Dairesi, Chabad Sinagoguyla İlgili Yaptırım Kararı Aldı

New York Bina Dairesi, altına kaçak tünel kazıldığı iddia edilen Chabad sinagoguyla ilgili bina raporu yayınlayarak binanın 'bazı kısımlarını boşalttı ve kaçak çalışma nedeniyle mülk sahiplerine karşı yaptırım' kararı aldı. Polis, tünelin kapatılmasına engel olan kişileri gözaltına aldı, Hasidik Yahudi topluluğu Chabad ise polise teşekkür ederek olay çıkartan topluluk üyelerini kınadı.

New York Bina Dairesi, Brooklyn bölgesindeki 770 Eastern Parkway adresindeki Chabad-Lubavitch Hasidik Yahudi topluluğunun genel merkez olarak kullandığı tarihi sinagogun altındaki kaçak tünelde mühendislerin araştırma ve inceleme yaptığını belirtti. İnceleme raporu hazırlayan yetkililer, raporda şu ifadelere yer verdi;

"Binaların altında bulunan kaçak kazı çalışmalarını ve bunun komşu yapılara etkilerini araştırmak üzere dün sabahtan beri Crown Heights'ta bulunuyoruz.

Bu kapsamlı inceleme sonucunda tünel üzerindeki binaların sağlamlaştırılması için acil çalışma emri çıkardık, bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak için binaların bazı kısımlarını boşaltma emri verdik ve kaçak çalışma nedeniyle mülk sahiplerine karşı yaptırımlar uyguladık. Bu acil durum sağlamlaştırma çalışmasının ilerleyişini izlemeye devam edeceğiz ve gerekirse kamu güvenliği açısından gerekli olabilecek ek önlemleri almaya hazırız."

HAHAM KRINSKY: SINAGOG VANDALİZMİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Sinangogunda bulunduğu binayı genel merkez olarak kullanan Chabad-Lubavitch Hasidik Yahudi topluluğunun lideri Haham Yehuda Krinsky, olayla ilgili dün yazılı açıklama yaptı. Haham Krinsky açıklamasında "Chabad-Lubavitch topluluğu, Pazartesi gecesi 770 Eastern Parkway'deki Chabad Genel Merkezi'nin altındaki sinagoga zarar veren bir grup genç ajitatörün vandalizminden dolayı üzüntü duyuyor. Bu iğrenç eylemler araştırılacak ve sinagogun kutsallığı yeniden sağlanacak. NYPD'ye profesyonellikleri ve hassasiyetleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BİR GRUP AŞIRILIK YANLISI ÖĞRENCİ KUTSAL ALANI TAHRİP ETTİ

Chabad'ın Medya Direktörü Motti Seligson, 9 Ocak'ta açıklamada "Bir süre önce bir grup aşırılık yanlısı öğrenci, 784-788 Eastern Parkway adresindeki sinagogun bitişiğindeki mülklerin birkaç duvarını kırarak onlara izinsiz erişim sağladı. Bugün erken saatlerde bu duvarları onarmak için bir çimento kamyonu getirildi. Bu çabalar, aşırılık yanlılarının sinagogun duvarını kırarak, izinsiz erişimi korumak amacıyla kutsal alanı tahrip etmesiyle sekteye uğradı. (Bu kişiler) o zamandan beri gözaltındalar ve bina, yapısal güvenlik incelemesine kadar kapatıldı" dedi. Seligson olaylarla ilgili "Bu olay bizim ve tüm Yahudi cemaati için derinden acı verici oldu" dedi.