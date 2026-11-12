New York Brooklyn'de bina çökmesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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New York Brooklyn'de bina çökmesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı

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New York Brooklyn\'de bina çökmesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı
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New York'un Brooklyn bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. FDNY Komiseri Lillian Bonsignore, kurtarma çalışmalarının son derece tehlikeli ve planlı ilerlediğini, ekiplerin olay yerinde hiç durmaksızın çalıştığını belirtti.

NEW York'un Brooklyn bölgesinde çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, dün yerel saatle 16.01'de Brooklyn kent merkezinde bulunan Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta çökme meydana geldiğini açıkladı. Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

FDNY Komiseri Lillian Bonsignore, olay yerinde uzun bir operasyon olacağını belirterek, "Çökme durumlarında yürütülen kurtarma çalışmaları son derece tehlikelidir. Atılan her adım planlıdır; hem kazazedelerin durumu hem de personelimizin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Ekiplerimiz, bugün öğleden sonra olay yerine vardıkları adan itibaren sistematik şekilde, hiç durmaksızın çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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