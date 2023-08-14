Nijer'de askeri cunta, Cumhurbaşkanı Bazum'u yargılamak istiyor - Son Dakika
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Nijer'de askeri cunta, Cumhurbaşkanı Bazum'u yargılamak istiyor

Son Güncelleme: 14.08.2023 03:45

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak istediğini duyurdu. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yapılan açıklamada, Bazum'un 'vatana ihanet' ve 'ülke güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamasıyla yargılanmasının istendiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası toplumun bazı unsurlarının devrik hükümet yetkilileriyle dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u "vatana ihanetten" yargılamak istediğini duyurdu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiği kaydedildi.

Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin "geçiş hükümeti" hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.

Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da "devrik hükümet yetkilileriyle" dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Muhafız Alayı, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'de askeri cunta, Cumhurbaşkanı Bazum'u yargılamak istiyor - Son Dakika


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