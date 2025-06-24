NİJER'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 71 sivil hayatını kaybetti.
Nijer'in Tillaberi'deki Manda köyünün kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyeleri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırıda namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı ve 71 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Nijer'de Terör Saldırısı: 71 Ölü - Son Dakika
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