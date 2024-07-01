Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırılarında 18 kişi öldü - Son Dakika
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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırılarında 18 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda düğün, hastane ve cenaze töreni hedef alınarak gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların Boko Haram tarafından düzenlendiği düşünülüyor. Boko Haram, son yıllarda zemin kaybetse de Nijerya'daki kırsal topluluklara düzenli olarak saldırmaya devam ediyor.

01.07.2024 16:22
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(ANKARA) - Nijerya'da cihatçı Boko Haram'ın gerçekleştirdiği düşünülen peş peşe intihar saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir düğünü, bir hastaneyi ve bir cenaze törenini hedef alan intihar saldırılarında en az 18 kişinin öldüğü ve 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Kadın intihar bombacılarının 29 Haziran Cumartesi günü peş peşe gerçekleştirdiği saldırıları cihatçı grup Boko Haram'ın örgütlediği düşünülüyor. Boko Haram son yıllarda zemin kaybetmiş olsa da cihatçılar Nijerya'daki kırsal topluluklara düzenli olarak saldırmaya devam ediyor.

Boko Haram, saldırıların gerçekleştiği Borno eyaletindeki Gwoza kasabasını 2014'te ele geçirmişti. Nijerya ordusu, 2015'te kasabayı geri almıştı.

Nijerya ordusu silahlı grupların kabiliyetlerini azaltmış olsa da, bu gruplar sivillere ve güvenlik hedeflerine karşı ölümcül saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 2019 yılında aynı bölgede düzenlenen üçlü intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetmiş ve bu, bölgede intihar bombacıları tarafından gerçekleştirilen en ölümcül toplu katliam olmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırılarında 18 kişi öldü - Son Dakika

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