Nijerya'da difteri salgını: 17 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da difteri salgını: 17 ölü

Nijerya\'da difteri salgını: 17 ölü
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Nijerya'nın Niger eyaletinde difteri salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. 124 vaka kaydedilirken, 103 kişi taburcu oldu. Yetkililer, halk sağlığını korumak için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

NİJERYA'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde difteri salgını nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, eyaletin Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde difteri vakalarının arttığını bildirdi. Bölgelerde 124 difteri vakası kaydedildiğini belirten Bagana, bu kişilerden 103'ünün hastaneden taburcu olduğunu aktardı. Bagana, difteri salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Yetkilileri halk sağlığını korumak için derhal yerel yönetimle irtibata geçmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da difteri salgını: 17 ölü - Son Dakika

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