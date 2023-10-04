Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerisinde Patlama: 37 Ölü - Son Dakika

Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerisinde Patlama: 37 Ölü

Son Güncelleme: 04.10.2023 01:17

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde bir kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamada bir hamile kadın da dahil olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerilerinin sayısı yüzlercedir ve Delta bölgesinde petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde sabotajlar ve çatışmalar sık sık yaşanmaktadır.

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti.

Arise televizyonun haberine göre, Rivers eyaletine bağlı Emohua bölgesinde bir kaçak petrol rafinerinde ham petrol işletilirken patlama meydana geldi.

Patlamada aralarında hamile kadının da bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Ülkenin tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerisinde Patlama: 37 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerisinde Patlama: 37 Ölü - Son Dakika
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