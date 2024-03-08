Nijerya'da okulu basan silahlı grup, 287 öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika
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Dünya

Nijerya'da okulu basan silahlı grup, 287 öğrenciyi kaçırdı

Nijerya\'da okulu basan silahlı grup, 287 öğrenciyi kaçırdı

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı kişiler en az 287 öğrenciyi kaçırdı. Bu, ülkede bir haftadan kısa süre önce gerçekleşen ikinci kitlesel kaçırılma olayı oldu. Kaçırılmalar genellikle kuzeybatı ve orta bölgelerde yoğunlaşmıştır ve silahlı gruplar sık sık köylüleri ve yolcuları büyük fidyeler karşılığında hedef almaktadır.

08.03.2024 11:24
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Nijerya'nın kuzeybatısında, okul saldırılarına bir yenisi eklenerek, silahlı kişiler en az 287 öğrenciyi kaçırdı. Batı Afrika ülkesinde bir haftadan kısa süre önce gerçekleşen ikinci kitlesel kaçırılma olayı oldu.

Nijerya'nın kuzeyindeki okullardan öğrenci kaçırma olayları yaygın bir hale gelmiş ve 2014 yılından bu yana endişe kaynağı olmuştur. Bu tarihte, Borno eyaletinin Chibok köyünde İslamcı aşırıcılar 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı. Son yıllarda, kaçırılmalar genellikle kuzeybatı ve orta bölgelerde yoğunlaşmıştır ve silahlı gruplar sık ??sık köylüleri ve yolcuları büyük fidyeler karşılığında hedef almaktadır.

Yerel kaynaklar, saldırganların Perşembe günü sabah saatlerinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul gününe başlamak üzere oldukları sırada, Kaduna Eyaleti'nin Kuriga kasabasındaki devlet okulunu kuşattığını söyledi.

Yetkililer daha önce saldırıda 100'den fazla öğrencinin rehin alındığını söylemişti. Ancak, okul müdürü Sani Abdullahi, Kaduna Valisi Uba Sani kasabayı ziyaret ettiğinde, yapılan bir sayım sonucunda kayıp olanların toplam sayısının 287 olduğunu bildirdi.

Vali köylülere, he çocuğun geri dönmesini sağlayacaklarını söyledi.

Perşembe günkü saldırıya herhangi bir grup sorumluluk üstlenmedi, ancak şiddetli saldırılar ve fidye amaçlı kaçırma eylemleri gerçekleştiren silahlı grupların kaçırma olayını gerçekleştirdikleri tahmin ediliyor.

Nijerya'da okulu basan silahlı grup, 287 öğrenciyi kaçırdı: Öğrencilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor

Nijerya, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da okulu basan silahlı grup, 287 öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika

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