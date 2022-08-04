28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin

İtalya'da tatile giden Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl, fotoğraflarının birinde Akdeniz'de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görüldü. Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan bir kürek tahtasında durarak Norveç yasalarını çiğnediğini bildirdi. Ancak Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtti.

"FOTOĞRAF İTALYA'DAN"

Öte yandan Mehl'in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi. Mehl ise kendini "Fotoğraf, yüzdüğüm ve arkadaşlarımla iyi vakit geçirdiğim İtalya'da tatilde çekildi." sözleriyle savundu. Mehl, Dagbladet haber sitesine verdiği demeçte; Tatildeyken veya seyahat ederken her zaman yerel talimatları uygularım" diyor ve şöyle devam ediyor. Herkese hem karada hem de suda iyi ve güvenli bir yaz diliyorum" dedi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Su sporu yaptığı sırada Norveç yasalarına uymayıp kötü örnek olması" ifadesi yer aldı.

"KARAYA YAKIN YERDE YÜZERKEN ZORUNLU DEĞİL"

Norveç Denizcilik Müdürlüğü İletişim Direktörü Dag Inge Aarhus, Dagbladet'e, hareket halindeyken kürek tahtasında can yeleği takmanın zorunlu olduğunu, ancak karaya yakın yüzmek için yeleğin zorunlu olmadığını söyledi. Fotoğrafta Mehl'in karaya yakın olduğu ise açıkça görülüyor.

ÖZÜR DİLEMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Adalet Bakanı'nın, can yeleği takmadan poz vermesinin kötü örnek olduğu için özür dilemesi bekleniyor.