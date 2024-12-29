Norveç\'ten Hollanda\'ya Giden Uçak Acil İniş Yaptı

Dünya

NORVEÇ'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağının, acil iniş sırasında pistten çıktığı belirtildi.

Hollanda Kraliyet Hava Yolu'ndan (KLM) yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildiği ve acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana sürüklendiği bildirildi.

Uçaktaki 176 yolcu ile 6 mürettebatın zarar görmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.