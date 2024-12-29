Norveç'ten Hollanda'ya Giden Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Dünya

Norveç'ten Hollanda'ya Giden Uçak Acil İniş Yaptı

Norveç\'ten Hollanda\'ya Giden Uçak Acil İniş Yaptı

Norveç'ten Hollanda'ya gitmekte olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana sürüklendi. Uçaktaki 176 yolcu ve 6 mürettebatın zarar görmediği bildirildi.

29.12.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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NORVEÇ'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağının, acil iniş sırasında pistten çıktığı belirtildi.

Hollanda Kraliyet Hava Yolu'ndan (KLM) yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildiği ve acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana sürüklendiği bildirildi.

Uçaktaki 176 yolcu ile 6 mürettebatın zarar görmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Norveç'ten Hollanda'ya Giden Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika

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