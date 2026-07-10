Norveç ve İngiltere Yarı Finale Çıkmak İçin Kapışacak - Son Dakika
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Norveç ve İngiltere Yarı Finale Çıkmak İçin Kapışacak

Norveç ve İngiltere Yarı Finale Çıkmak İçin Kapışacak
10.07.2026 18:45
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2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç, İngiltere ile karşılaşacak. Maç Miami'de oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nda Norveç ve İngiltere, yarı finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

12 Temmuz Pazar Miami Stadyumu'nda oynanacak çeyrek final maçı TSİ 00.00'da başlayacak.

Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Maçın galibi yarı finalde Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Haaland Norveç'i sırtlıyor

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Stale Solbakken'in çalıştırdığı ekip, Fransa'nın ardından I Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Ardından Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk maçlarında iki tarihi galibiyet alarak yoluna devam etti.

Norveç'in yıldızı Erling Haaland, iki karşılaşmada da takımını sırtladı. Son 32 turunda Fildişi Sahili karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımını bir üst tura taşıyan Haaland, son 16 turunda ise beş kez dünya şampiyonu Brezilya'ya karşı iki gol kaydederek ülkesini tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkardı.

Haaland, turnuvada dört maçta attığı yedi golle Kylian Mbappe ve Lionel Messi ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında zirveyi paylaşıyor.

İngiltere'da Kane ve Bellingham imzaları

İngiltere ise Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu lider tamamladıktan sonra çeyrek finale yükselmek için zorlu sınavlardan geçti.

Son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında geriye düşen İngiltere, Harry Kane'in maçın son bölümünde attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son 16 turunda ise ev sahibi Meksika ile karşılaşan İngiltere, bu kez farklı bir karakter ortaya koydu. Thomas Tuchel'in ekibi, ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Norveç ve İngiltere Yarı Finale Çıkmak İçin Kapışacak - Son Dakika

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