Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi

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Bilim insanları nükleer savaşta insanlığı açlıktan kurtarabilecek yeni bir besin kaynağı keşfetti. Nükleer savaşın, dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülüyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, okyanus yüzeyinde dizilecek halatlar ve şamandıraların üzerine deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.

NÜKLEER SAVAŞTA İNSANLIĞI KURTARACAK BESİN

Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak alternatif bir besin kaynağı bulundu. Bilim insanları, her yıl 33 ton kuru yosun ve deniz yosunun yüzey alanında makul bir bütçeyle yetiştirebileceğini söyledi. Çevre bilimci Dr. Florian Ulrich Jehn, "Daha verimli alanları kullanırsanız, yaklaşık 416 bin kilometrekarelik yani neredeyse Kolombiya büyüklüğünde okyanus alanına ihtiyacınız olur." dedi.

DENİZ YOSUNLARI ALTERNATİF BİR BESİN KAYNAĞI HALİNE GELEBİLİR

Nükleer ortamda kış koşullarında yetiştirilebilen deniz yosunları alternatif bir besin kaynağı haline gelebilir. Bilim insanlarının iddialarına göre devasa bir asteroid çarpmasından volkanik patlamaya, bölgesel mahsul kıtlığına veya yerel kuraklığa kadar her şey benzer bir deniz yosunu yetiştirme programıyla telafi edilebilir. Ancak araştırmacılar, insanların her öğünde tuzlu ve ıslak deniz bitkileriyle beslendikleri bir gelecek hayal etmekte zorluk çekiyor. Deniz yosununda bulunan iyotun da insanlar için toksik olabileceği tartışılıyor.

YOSUN ÇİFTLİKLERİNDEN KARŞILANABİLECEK

Deniz yosunu çiftliklerinin, şu anda insanlar tarafından tüketilen gıdanın yalnızca yüzde 15'inin yerini alacağı ve çoğunlukla hayvan yemi ve biyoyakıt üretiminde kullanılacağı tahmin ediliyor. Nükleer savaş durumunda biyoyakıt üretiminin yüzde 50'sinin ve besi hayvanlarının yemlerinin yüzde 10'unun yosun çiftlikleri tarafından karşılanabileceğine inanıyor.