Almanya'nın Nürnberg Kentinde 5 Bin 89 Kişi Alman Vatandaşlığına Geçti; Türkler İlk Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'nın Nürnberg Kentinde 5 Bin 89 Kişi Alman Vatandaşlığına Geçti; Türkler İlk Sırada

23.02.2026 21:46  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Nürnberg kentinde 5 bin 89 kişi, 1 Ağustos 2024 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Alman vatandaşlığına geçti. Törende, Türk kökenli yeni vatandaşların sayısı dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde 1 Ağustos 2024 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 5 bin 89 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in ev sahipliğinde Meistersingerhalle salonunda düzenlenen törene vatandaşlığa geçenlerden yaklaşık bin kişi katıldı.

Başkan König, törende yaptığı konuşmada yeni vatandaşların 117 farklı ülkeden geldiğini, en büyük grubun Türk kökenlilerden oluştuğunu belirtti. Türkiye'yi Suriye ve Rusya takip ederken, Irak, Ukrayna ve Romanya da listenin üst sıralarında yer aldı.

König, Nürnberg nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sinin göç geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Son dönemdeki vatandaşlığa geçişlerin özellikle Türk kökenli toplumun Almanya'daki kalıcı yerini ve siyasal-toplumsal katılımını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Dünyanın krizler ve savaşlarla mücadele ettiği bir dönemde vatandaşlığa geçiş törenlerinin güvenli bir yuva, umut ve toplumsal dayanışma anlamı taşıdığını ifade eden König, yeni vatandaşların demokratik ve hukuk devleti ilkelerine dayalı bir toplumda birlikte geleceği şekillendirme fırsatına sahip olduğunu söyledi. Başkan, Nürnberg'in entegrasyon politikalarını öne çıkararak kültürel çeşitliliğin önemine ve eşit katılım hedeflerine vurgu yaptı. Irkçılık, antisemitizm ve her türlü ayrımcılığa karşı net durduklarını belirtti.

Törende söz alan Türk kökenli Ayça Deniz Koçar ve Irak kökenli Fawaz Khider, yeni vatandaşlar adına duygularını paylaştı. Koçar, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Dünyada pek çok çatışmanın yaşandığı bir dönemde şehirlerimizde dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Nürnberg'in özel bir tarihi ve büyük bir potansiyeli var. Açık, adil ve dayanışmacı bir toplum için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Tören, Nürnberg Müzik Okulu bünyesindeki New Brass Generation topluluğunun müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Nürnberg, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın Nürnberg Kentinde 5 Bin 89 Kişi Alman Vatandaşlığına Geçti; Türkler İlk Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:25:48. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın Nürnberg Kentinde 5 Bin 89 Kişi Alman Vatandaşlığına Geçti; Türkler İlk Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.