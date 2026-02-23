Almanya'nın Nürnberg Kentinde 5 Bin 89 Kişi Alman Vatandaşlığına Geçti; Türkler İlk Sırada

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde 1 Ağustos 2024 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 5 bin 89 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in ev sahipliğinde Meistersingerhalle salonunda düzenlenen törene vatandaşlığa geçenlerden yaklaşık bin kişi katıldı.

Başkan König, törende yaptığı konuşmada yeni vatandaşların 117 farklı ülkeden geldiğini, en büyük grubun Türk kökenlilerden oluştuğunu belirtti. Türkiye'yi Suriye ve Rusya takip ederken, Irak, Ukrayna ve Romanya da listenin üst sıralarında yer aldı.

König, Nürnberg nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sinin göç geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Son dönemdeki vatandaşlığa geçişlerin özellikle Türk kökenli toplumun Almanya'daki kalıcı yerini ve siyasal-toplumsal katılımını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Dünyanın krizler ve savaşlarla mücadele ettiği bir dönemde vatandaşlığa geçiş törenlerinin güvenli bir yuva, umut ve toplumsal dayanışma anlamı taşıdığını ifade eden König, yeni vatandaşların demokratik ve hukuk devleti ilkelerine dayalı bir toplumda birlikte geleceği şekillendirme fırsatına sahip olduğunu söyledi. Başkan, Nürnberg'in entegrasyon politikalarını öne çıkararak kültürel çeşitliliğin önemine ve eşit katılım hedeflerine vurgu yaptı. Irkçılık, antisemitizm ve her türlü ayrımcılığa karşı net durduklarını belirtti.

Törende söz alan Türk kökenli Ayça Deniz Koçar ve Irak kökenli Fawaz Khider, yeni vatandaşlar adına duygularını paylaştı. Koçar, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Dünyada pek çok çatışmanın yaşandığı bir dönemde şehirlerimizde dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Nürnberg'in özel bir tarihi ve büyük bir potansiyeli var. Açık, adil ve dayanışmacı bir toplum için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Tören, Nürnberg Müzik Okulu bünyesindeki New Brass Generation topluluğunun müzik dinletisiyle sona erdi.