Nürnberg\'de Cinsel İstismar İddiaları: 12 Tutuklu

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu kullandırılması iddialarına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Polis, dosya kapsamında tutuklu sayısının 12'ye yükseldiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, Merkez Tren Garı (Hauptbahnhof) çevresinde kız çocuklarına yönelik işlendiği öne sürülen cinsel istismar ve uyuşturucu kullandırma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, iki şüpheli daha tutuklandı. Son gözaltılar ile dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12'ye çıktı.

Polisin açıklamasına göre, 26 ve 28 yaşındaki Suriye vatandaşı iki zanlının, birbirlerinden bağımsız olarak kız çocuklarına uyuşturucu madde verdiği ve mağdurların uyuşturucunun etkisi altındayken cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor. Yetkililer, her iki şüpheli hakkında daha önce de aynı suçlardan yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.

Nürnberg'de geçen hafta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda reçeteye tabi ilaçlar, cep telefonları, nakit para ile soruşturmaya ilişkin çeşitli delillere el konulmuştu. Nürnberg polisi, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü, yeni gözaltı ve tutuklamaların olabileceğini açıkladı.