Nürnberg'de Koyun Sürüsü Göçü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

16.11.2025 22:49
Almanya'nın Nürnberg kentinde her yıl düzenlenen geleneksel koyun sürüsü göçü, 600 koyunun kışlık otlaklara geçişi ile binlerce izleyici tarafından takip edildi. Etkinlik, şehirdeki biyolojik çeşitliliği koruma çabalarına katkı sağlarken, yerel lezzetleri tatma fırsatı sundu.

Haber: İlhan  BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinin sokakları 600 koyunun kışlık otlaklara göç yolculuğuyla renklendi. Binlerce kişi geleneksel koyun sürüsünün geçişini izledi.

Nürnberg Belediyesi'nin açıklamasına göre, sürünün doğu ve güneydeki yazlık meralardan batıdaki kışlık otlaklara gerçekleştirdiği yıllık göç, yine renkli anlara sahne oldu. Koyunları her yıl olduğu gibi çoban Thomas Gackstatter yönlendirdi.

Nürnberg Noel pazarının kurulduğu Hauptmarkt meydanına ulaşmasında Belediye Çevre Dairesi ekipleri sürüye eşlik etti. Belediye yetkilileri yaptığı açıklamada, koyunların yaz aylarında birçok önemli biyotop alanında otlayarak şehirdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunduğu vurguladı.

Etkinliği izlemek isteyenler için yollar açık tutulurken, köpeklerin sürüden uzak tutulması ve dron kullanılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Belediye yetkilieri, her yıl büyük katılımın olduğu geleneksel koyun sürüsü geçişinin, Nürnberg'de toplumsal dayanışmayı güçlendirirken bölgenin tarımsal ürünlerinin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

Etkinlikte ziyaretçiler, yerel yiyecek ve içecekleri tadarak, geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

