Nürnberg'de Polis Operasyonu: 1 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Nürnberg'de Polis Operasyonu: 1 Ölü

Almanya'nın Nürnberg kentinde bir polis operasyonu sırasında Irak uyruklu şahıs vurularak hayatını kaybetti.

04.03.2025 15:58
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilen bir polis operasyonu sırasında 38 yaşındaki İrak uyruklu şahıs, polis kurşunlarıyla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Nürnberg'in güneyindeki Südstadt semtinde, Heisterstrasse ile Spiessstrasse köşesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hakkında daha önce bir yaralama suçu nedeniyle yakalama kararı bulunan Irak uyruklu şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmak istendi. Ancak zanlının direniş göstermesi üzerine çıkan arbede sırasında polis silah kullanmak zorunda kaldı. Polis tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Olayın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaç el ateş edildiği ve şüphelinin silahlı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi'nin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Olayın gerçekleştiği apartmanın zemin katında bir kreş bulunduğu öğrenilirken, yetkililer çevrede herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını vurguladı. Ancak bazı ailelerin çocuklarını kreşten almak istediği bildirildi.

Bölgede çok sayıda polis ekibi, kriminal inceleme ekipleri ve olay yeri araştırma uzmanları çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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