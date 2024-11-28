Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı - Son Dakika
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Dünya

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı

Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde meclis üyeliği yapan Daniel B.'nin Nusr-Et'te yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran Alman dedektifler, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

28.11.2024 09:57
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Almanya Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B. isimli Alman, 5 bin 381,15 avroluk temel maaş ve ödenek alıyordu. Daniel B, geçen yıl eşi ile birlikte uzun ve 'unutulmaz' bir Dubai tatiline çıktı. Bu tatili unutulmaz kılan ne Dubai'ye hayran kalmaları ne de orada yaşadıklarıydı. Bu tatili eşsiz ve unutulmaz kılan şey Dubai'deki Nusr-Et restoranında yedikleri 1300 euro değerindeki altın kaplama biftek yemeğiydi.

NUSR-ET'LE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Daniel B.'nin Dubai'deki lüks tatili ülkesine döndüğünde başına dert oldu.

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı başını yaktı

DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daniel B.'nin paylaşımları ve harcamaları üzerinden bu paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi.

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı başını yaktı

ŞİRKETİN HESAPLARINA EL KONULDU

Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da hatıra fotoğrafları ortaya çıktı. Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı.

Nusret Gökçe, Gastronomi, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı - Son Dakika

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