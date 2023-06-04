Ohio'da 30 Çocuk Kayboldu, Çete Faaliyeti ve Uyuşturucu Ticareti Şüphesi Var - Son Dakika
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Ohio'da 30 Çocuk Kayboldu, Çete Faaliyeti ve Uyuşturucu Ticareti Şüphesi Var

Ohio'da 30 Çocuk Kayboldu, Çete Faaliyeti ve Uyuşturucu Ticareti Şüphesi Var

04.06.2023 17:13

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde Mayıs'ın ilk iki haftasında 30 çocuk kayboldu. Cleveland polisi, çete faaliyetleri ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle bölgede operasyon başlattı. ABD polisi de 30 kayıp çocuğu bulmayı amaçlayan bir operasyon başlattı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde Mayıs'ın ilk iki haftasında 30 çocuk kayboldu. Newburgh Heights Polis Şefi John Mahoy, 2023 yılında yaşanan kayıpların eşi benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını belirtip uyarıda bulundu.

ÇETE FAALİYETİ VE UYUŞTURUCU TİCARETİ ŞÜPHESİ

Cleveland polisi, iki haftada 30 çocuğun kaybolması üzerine bölgede operasyon başlattı. Çoğunluğu kaçak olan çocukların arasında çete faaliyetlerine ya da uyuşturucu ticaretine karışmış olabilecek çocuklar bulunabileceği veya bazılarının kaçırılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Bölgede kaybolan bazı gençlerin, insanları aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan kişilerin kurbanı olabileceği düşünülüyor. Kayıpların artması, çocukların fotoğraflarının eksikliği ve kayıpların çoğunun halk tarafından fark edilmemesi nedeniyle çalışmaların zor olması öngörülüyor.

ABD POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI

Kuzey Ohio'daki kayıplarla mücadele etmek için ABD polisi, 30 kayıp çocuğu bulmayı amaçlayan bir operasyon başlattı. Cleveland Missing adlı kuruluşun kurucusu Sylvia Colon, ailelerin bu durumları ciddiye almasını ve kaybolan çocukları kurtarmak için travmayı aşmaları gerektiğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ohio'da 30 Çocuk Kayboldu, Çete Faaliyeti ve Uyuşturucu Ticareti Şüphesi Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ohio'da 30 Çocuk Kayboldu, Çete Faaliyeti ve Uyuşturucu Ticareti Şüphesi Var - Son Dakika
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