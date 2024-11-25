Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi - Son Dakika
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Dünya

Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi

Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde işitme ve konuşma engelli Rohitash (45), ağır hastalanıp ölü ilan edildi. Gerekli muayeneler yapılmadan yakılmaya gönderilen Rohitash'ın, üç saatlik morg bekleyişinin ardından nefes aldığı anlaşıldı. Etrafını saran şaşkın kalabalık görüntülendi. Ancak hastaneye kaldırılan Rohitash, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. İhmal nedeniyle başhekim ve üç doktor görevden alındı.

25.11.2024 14:15
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Hindistan'ın Racastan eyaletinde geçen Perşembe günü olağanüstü bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Rohitash adlı adam, cenazesi yakılmak üzereyken hayata döndü.

İşitme ve konuşma engelli olan Rohitash, yerel bir barınakta kalırken ağır hastalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar durumunun kötüleşmesi üzerine onu ölü ilan etmişti. Ancak doktorlar gerekli ölüm sonrası muayeneyi yapmadan, sadece evrak işlemlerini tamamlayıp cesedi yakılması için göndermişti.

Rohitash, soğuk morgda üç saat kaldıktan sonra, yakılmak üzere odun yığınına konulduğu sırada nefes aldığı fark edildi. Olay yerindeki görüntülerde, battaniyeye sarılı olan adamın etrafında şaşkın bir kalabalık görülüyordu.

Hemen ambulans çağrılarak Rajkiya Bhagwan Das Khetan Hastanesi'ne götürüldü. Ancak üzücü haber iki gün sonra geldi: Rohitash, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Kasım sabahı hayatını kaybetti.

Olaydaki ihmal nedeniyle başhekim ve üç doktor görevden uzaklaştırıldı. Polis Müdürü Sharad Chouodhary, "Doktorlar gerekli kontrolleri yapmadan, sadece kağıt üzerindeki işlemleri tamamlamışlar" açıklamasında bulundu.

Benzer bir olay geçen yıl Amerika'nın Iowa eyaletinde de yaşanmıştı. Bir bakım merkezinde ölü ilan edilen 66 yaşındaki bir kadın, cenaze evinde ceset torbasının içinde nefes alırken bulunmuştu.

Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi

İnsan Hakları, Hindistan, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hasan h. Bey:
    haber niteligi olan sacma sapan bir haber.sizi kiniyorum turkiye gercekligiyle ilgili erd hukumetinin rezil yonetimiyle igili insanlari bilinclendirme adina habercilik yapin lutfen.ayrica tarafsiz da olun. 6 8 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat bu sayfadan bannlanana kadar bu nick ile yorum yazmaya devam edeceğim 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ateşi hissetmiş olmalı'ki dirilmiş 4 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    ölmemiş dirilmiş şeklinde haberler yapılıyor işte ölüm kolay değil Allah ölümün hayırlısını versin dirilmiş gibi de görünse bir kaç güne ölür ölüm kolay değil can çekişme safhası böyle durumlar olur Allah kimseye göstermesin o yüzden yaşarken güzel insan olalım ölümü düşünerek ki canımız kolay çıksın herkese sağlıklı sıhhatli uzun ömürler dilerim dünya malı dünyada kalır tamah etmeyelim 1 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    yaşasın Islam dini bu kafirler hem dünyada hem ağirette yanıyor ALLAH bizi kurani kerime güre yaşamayi nasip etsin 0 0 Yanıtla
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