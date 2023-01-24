İngiltere'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hindistan mutfağı yemeklerinin yapıldığı bir restoran, Facebook hesabından müşterilerinin yemek yerken çekilmiş yeni fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafa bakan bir kadın, gördükleri karşısında hemen restorana mesaj attı. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini soran kadın, "1 hafta oldu" cevabını aldı.
"Ön masada oturan kişi 9 yıl önce ölen kocam ve oğlumdur" yorumunu yaptı. Kadının yorumuna bin kişi yorum yaptı. Ölen kocasını gördüğünü iddia eden kadın, yapılan yorumların hiçbirini cevaplamadı.
Son Dakika › Dünya › Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika