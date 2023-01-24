Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı

24.01.2023 17:40
Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de yaşayan bir kadın, 9 yıl önce ölen kocasını ve oğlunu 1 hafta önce paylaşılmış fotoğrafta görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bir restoranın Facebook hesabından yayınlanan fotoğrafın altına "Ön masada oturan kişi 9 yıl önce ölen kocam ve oğlumdur" diye yazan kadın, kendisine gelen binlerce yorumu cevapsız bıraktı. Şimdi herkes kadını ve fotoğraftaki kişileri merak ediyor.

İngiltere'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hindistan mutfağı yemeklerinin yapıldığı bir restoran, Facebook hesabından müşterilerinin yemek yerken çekilmiş yeni fotoğrafını paylaştı.

9 yıl önce eşi ve oğlunu kaybeden kadın, fotoğrafı görünce hemen restorana mesaj attı


FOTOĞRAF 1 HAFTA ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Fotoğrafa bakan bir kadın, gördükleri karşısında hemen restorana mesaj attı. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini soran kadın, "1 hafta oldu" cevabını aldı.

9 yıl önce eşi ve oğlunu kaybeden kadın, fotoğrafı görünce hemen restorana mesaj attı

ÖLEN EŞİ VE ÇOCUĞU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

"Ön masada oturan kişi 9 yıl önce ölen kocam ve oğlumdur" yorumunu yaptı. Kadının yorumuna bin kişi yorum yaptı. Ölen kocasını gördüğünü iddia eden kadın, yapılan yorumların hiçbirini cevaplamadı.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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