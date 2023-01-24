Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hindistan mutfağı yemeklerinin yapıldığı bir restoran, Facebook hesabından müşterilerinin yemek yerken çekilmiş yeni fotoğrafını paylaştı.





FOTOĞRAF 1 HAFTA ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Fotoğrafa bakan bir kadın, gördükleri karşısında hemen restorana mesaj attı. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini soran kadın, "1 hafta oldu" cevabını aldı.

ÖLEN EŞİ VE ÇOCUĞU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

"Ön masada oturan kişi 9 yıl önce ölen kocam ve oğlumdur" yorumunu yaptı. Kadının yorumuna bin kişi yorum yaptı. Ölen kocasını gördüğünü iddia eden kadın, yapılan yorumların hiçbirini cevaplamadı.