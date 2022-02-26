Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin! - Son Dakika
Üye Girişi

Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!

26.02.2022 14:11
Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!

Birikim Dergisi, Rusya'da savaş karşıtı bir bildiri yayınlayarak imzaya açan akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerin kaleme aldığı metni Türkçeye çevirerek yayınladı. Barış Özkul tarafından çevrilen metinde imzacılar, savaşın derhal durdurulmasını ve Ukrayna'nın iç işlerine saygı gösterilmesini talep etti.

" Ukrayna'ya Yönelik Savaş Eylemlerinin Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz" diye başlayan metnin tamamı şöyle:

"Rus araştırmacılar ve gazeteciler olarak Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaşı güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ölümcül karar çok sayıda insanın ölümüne sebep olacağı gibi kolektif güvenlik sisteminin temellerini de baltalamaktadır. Avrupa kıtasında bu yeni savaşın patlak vermesinden tümüyle Rusya sorumludur.

Bu savaşın hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Donbas'taki durumu manipüle edip bir savaşın bahanesi olarak kullanma çabaları hiç kimseyi kandıramaz. Ukrayna'nın ülkemize herhangi bir tehdit arz etmediği aşikardır. Ukrayna'ya savaş açmak hakkaniyetsiz ve absürttür.

Ukrayna geçmişte ve bugün komşumuzdur. Ukrayna topraklarında birçok akrabamız, arkadaşımız ve meslektaşımız var. Babalarımız, dedelerimiz ve büyük dedelerimiz Nazizm'le omuz omuza savaştılar. Doğruluğu şaibeli birtakım tarihsel kaygılarla hareket eden Rusya Federasyonu liderlerinin jeopolitik hırslarını tatmin etmek üzere bir savaş başlatmak bu insanların hatırasına ihanettir.

Ukrayna'yla savaşmak hiçliğe atılmış bir adımdır. Ukrayna'ya saygı duyuyor ve Ukrayna devletinin işlerliğini muhafaza eden demokratik kurumlara dayandığına inanıyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın Avrupa'yı tercih etmesini anlıyoruz. İki ülke arasındaki bütün meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inanıyoruz.

Rusya bu savaşı başlatmakla kendini uluslararası arenada yalnızlığa ve bir parya ülke konumuna mahkûm etmiştir. Bu, aynı zamanda, biz bilim insanlarının araştırmalarını bundan böyle normal bir şekilde yapamayacağı anlamına gelmektedir zira başka ülkelerin bilim insanlarıyla derinlikli bir işbirliği yapılmadığı müddetçe bilimsel araştırmaların ilerletilmesi imkânsızdır.

Rusya'nın dünyada yalnızlaştırılması ülkemizin kültürel ve teknolojik açıdan itibarsızlaşmasına yol açacak ve bütün kapıları kapatacaktır. Ukrayna'yla savaş hiçliğe atılmış bir adımdır.

Nazizm'in mağlup edilmesinde belirleyici bir rol oynayan ülkemizin halihazırda Avrupa'da yeni bir savaşı fitillemesini üzüntüyle takip ediyoruz. Ukrayna'ya yönelik her türlü savaş eyleminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ukrayna devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve barışı talep ediyoruz."

Metnin ilk imzacıları ise şu isimler oldu:

Aleksandr Anikin, Jurij Apresjan, Aleksandr Bondar, Viktor Vasil'ev, Mikhaïl Danilov, Jurij Kostitsyn, Aleksandr Moldovan, Serguej Nikolaev, Konstantin Novoselov, Valerij Rubakov, Roal'd Sagdeev.

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'ya saldırısını 'istila ve savaş ilanı' olarak yazan basını uyardı Rusya, Ukrayna'ya saldırısını 'istila ve savaş ilanı' olarak yazan basını uyardı Kentlerini Ruslardan geri alan Ukraynalı çocuklar, ilk iş olarak bayraklarını geri astı Kentlerini Ruslardan geri alan Ukraynalı çocuklar, ilk iş olarak bayraklarını geri astı

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin! - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement