Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin! - Son Dakika

" Ukrayna'ya Yönelik Savaş Eylemlerinin Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz" diye başlayan metnin tamamı şöyle:

"Rus araştırmacılar ve gazeteciler olarak Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaşı güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ölümcül karar çok sayıda insanın ölümüne sebep olacağı gibi kolektif güvenlik sisteminin temellerini de baltalamaktadır. Avrupa kıtasında bu yeni savaşın patlak vermesinden tümüyle Rusya sorumludur.

Bu savaşın hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Donbas'taki durumu manipüle edip bir savaşın bahanesi olarak kullanma çabaları hiç kimseyi kandıramaz. Ukrayna'nın ülkemize herhangi bir tehdit arz etmediği aşikardır. Ukrayna'ya savaş açmak hakkaniyetsiz ve absürttür.

Ukrayna geçmişte ve bugün komşumuzdur. Ukrayna topraklarında birçok akrabamız, arkadaşımız ve meslektaşımız var. Babalarımız, dedelerimiz ve büyük dedelerimiz Nazizm'le omuz omuza savaştılar. Doğruluğu şaibeli birtakım tarihsel kaygılarla hareket eden Rusya Federasyonu liderlerinin jeopolitik hırslarını tatmin etmek üzere bir savaş başlatmak bu insanların hatırasına ihanettir.

Ukrayna'yla savaşmak hiçliğe atılmış bir adımdır. Ukrayna'ya saygı duyuyor ve Ukrayna devletinin işlerliğini muhafaza eden demokratik kurumlara dayandığına inanıyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın Avrupa'yı tercih etmesini anlıyoruz. İki ülke arasındaki bütün meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inanıyoruz.

Rusya bu savaşı başlatmakla kendini uluslararası arenada yalnızlığa ve bir parya ülke konumuna mahkûm etmiştir. Bu, aynı zamanda, biz bilim insanlarının araştırmalarını bundan böyle normal bir şekilde yapamayacağı anlamına gelmektedir zira başka ülkelerin bilim insanlarıyla derinlikli bir işbirliği yapılmadığı müddetçe bilimsel araştırmaların ilerletilmesi imkânsızdır.

Rusya'nın dünyada yalnızlaştırılması ülkemizin kültürel ve teknolojik açıdan itibarsızlaşmasına yol açacak ve bütün kapıları kapatacaktır. Ukrayna'yla savaş hiçliğe atılmış bir adımdır.

Nazizm'in mağlup edilmesinde belirleyici bir rol oynayan ülkemizin halihazırda Avrupa'da yeni bir savaşı fitillemesini üzüntüyle takip ediyoruz. Ukrayna'ya yönelik her türlü savaş eyleminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ukrayna devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve barışı talep ediyoruz."

Metnin ilk imzacıları ise şu isimler oldu:

Aleksandr Anikin, Jurij Apresjan, Aleksandr Bondar, Viktor Vasil'ev, Mikhaïl Danilov, Jurij Kostitsyn, Aleksandr Moldovan, Serguej Nikolaev, Konstantin Novoselov, Valerij Rubakov, Roal'd Sagdeev.