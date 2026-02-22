Orban, AB'nin Yaptırım Paketini Reddetti - Son Dakika
Son Dakika Logo

Orban, AB'nin Yaptırım Paketini Reddetti

Orban, AB'nin Yaptırım Paketini Reddetti
22.02.2026 16:43
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini reddedeceklerini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını vurgulayarak, Macaristan'ın yakıt tedarikini güvence altına alacağını ve sevkiyatlar yeniden başlayana kadar gerekli önlemleri devreye sokacağını bildirdi.

Orban, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

'Macaristan'dan Ukrayna'ya dizel sevkiyatı yapılmayacak, Ukrayna'ya askeri yardım reddedilecek ve Avrupa Birliği'nin (AB) 20'nci yaptırım paketi kabul edilmeyecek."

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Orban, AB'nin Yaptırım Paketini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

17:16
