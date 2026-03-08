Ordusu İran\'dayken Trump golf oynadı

İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğinin açıklandığı kritik saatlerde, Başkan Donald Trump'ın kendisine ait golf kulübünde spor yapması ülkede infiale yol açtı.
Askerlerin ölüm haberiyle eş zamanlı olarak paylaşılan golf görüntüleri, kamuoyunda "duyarsızlık" suçlamalarını beraberinde getirdi.
Sosyal medyada ve siyasi kulislerde yükselen eleştirilerde, Trump'ın ulusal bir yas anında eğlenmeyi tercih etmesi sert dille kınandı. Birçok kişi, "Askerlerini cehenneme gönderip kendisi golf sahasında vakit geçiriyor" diyerek tepkisini dile getirirken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
