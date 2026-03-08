Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı - Son Dakika
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

08.03.2026 23:32
ABD Başkanı Donald Trump, İran'de ölen ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğinin açıklandığı dakikalarda kendi kulübünde golf oynadı. Görüntüler tepki çekerken ABD'den, "Askerlerini cehenneme gönderdi, kendisi golf sahasında." şeklinde eleştiriler yükseldi.

İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğinin açıklandığı kritik saatlerde, Başkan Donald Trump'ın kendisine ait golf kulübünde spor yapması ülkede infiale yol açtı.

TRUMP GOLF KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİ

Askerlerin ölüm haberiyle eş zamanlı olarak paylaşılan golf görüntüleri, kamuoyunda "duyarsızlık" suçlamalarını beraberinde getirdi.

Sosyal medyada ve siyasi kulislerde yükselen eleştirilerde, Trump'ın ulusal bir yas anında eğlenmeyi tercih etmesi sert dille kınandı. Birçok kişi, "Askerlerini cehenneme gönderip kendisi golf sahasında vakit geçiriyor" diyerek tepkisini dile getirirken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

