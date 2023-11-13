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ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika

ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi

ABD, İran\'ın Suriye\'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi
13.11.2023 09:13  - Güncelleme: 09:42

ABD, Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar sonrası Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek bir hamlede bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki tesislerine hava saldırısı düzenlenirken, gelişmeyi duyuran CENTCOM ''ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN TESİSLERİ HEDEF ALINDI

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı düzenledi

"ABD ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI TEYİT ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti. Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

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Son Dakika Dünya ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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