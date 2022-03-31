Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum' - Son Dakika
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BBC

Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum'

31.03.2022 17:38
Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum'

Aktör Will Smith'in Pazar gecesi Oscar töreninde tokat attığı komedyen Chris Rock, olay sonrasında ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Aktör Will Smith'in Pazar gecesi Oscar töreninde tokat attığı komedyen Chris Rock, olay sonrasında ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

ABD turnesinin son ayağı olan Boston'da izleyicilerin karşısına çıkan komedyen, "olanları hala anlamaya çalıştığını" söyledi.

Hayranları tarafından ayakta alkışlanan Rock, olaydan sonra Smith ile konuştuğuna dair ABD medyasında çıkan bazı haberleri de yalanladı.

Oscar organizatörleri, Smith'in Rock'a vurduktan sonra, törenden ayrılmasının istendiğini ancak aktörün bunu reddettiğini açıklamıştı.

Will Smith, karısı Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesine bağlı alopesi nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili bir şaka yaptıktan sonra Smith ona tokat atmıştı.

Boston'daki Wilbur Tiyatrosu'ndaki gösterisinde kalabalığı selamlayan Rock, seyircilere şaka yollu "Hafta sonunuz nasıldı?" diye sordu ve olayı uzun uzadıya ele almayı planlamadığını söyledi.

Şu anda ABD'de "Ego Death" turnesini yapan 57 yaşındaki komedyen, hayranlarına, "gösteriyi tüm bu saçmalık olmadan önce" yazdığını, ancak olayı kısa bir süre sonra ele alacağını söyledi.

Rock, "Olanları hala anlamaya çalışıyorum, bir noktada bunun hakkında konuşacağım" dedi ve şöyle devam etti:

"Hem ciddi olacak hem komik olacak, ama şu anda birkaç fıkra anlatacağım."

Rock ayrıca gösterinin ardından Smith çiftinin havayı yumuşatmak için kendisiyle konuştuklarına dair iddiaları yalanladı, "Kimseyle konuşmadım" dedi.

Boston'daki gösteriye katılanlar, Rock'un sahneye çıkar çıkmaz ayakta alkışlandığını, bir süre konuşmadığını ve gözlerindeki yaşları sildiğini belirtti.

Rock'ın yorumları, Oscar organizatörleri Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin, olaydan sonra Smith'ten etkinliği bırakmasının istendiğini açıkladığı sırada geldi.

Oscar Akademisi: Smith'in töreni terk etmesini istedik

Oscar Ödüllerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasından sonra, aktör Will Smith'ten töreni terk etmesinin istendiğini, ancak Smith'in bunu reddettiğini açıkladı.

Kuruluş ayrıca, Smith'e karşı "disiplin soruşturmasının" başlatıldığını belirtti.

Akademi'den yapılan yazılı açıklamada "Smith'ten töreni terk etmesini istedik ve reddetti, ancak durumu başka bir şekilde ele alabileceğimizi de kabul ediyoruz" denildi.

Akademi, 18 Nisan'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında karar alınabileceğini ve olası cezalar arasında "üyeliği askıya alma, atılma ve diğer yaptırımların" da bulunduğunu belirtti.

Oyuncu Jada Pinkett Smith de Instagram hesabından kısa bir açıklama yapmış ve törende yaşananlara atıfta bulunarak "Bu bir iyileşme dönemi" diye yazmıştı.

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Son Dakika Dünya Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum' - Son Dakika

BBC

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