Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşanan taciz olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç bir kadının, kendisini taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamı cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar kısa sürede gündem oldu.

TACİZ ANLARINI KAYDA ALDI

Görüntülerde, toplu taşıma aracında bulunan yaşlı bir adamın genç kadını rahatsız ettiği anlar yer aldı. Tacize uğradığını fark eden kadın durumu kayda alarak tepki gösterdi.

TOKAT ATIP BAĞIRDI

Olay sırasında yanında bulunan başka bir kadının da tacize uğradığı görülürken, ikinci kadın yaşlı adama sert tepki gösterdi. Kadın, şahsa tokat atarak bağırdı ve tacize karşı koydu.

YOLCULARIN HİÇBİRİ MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerde araçta bulunan diğer yolcuların ise yaşananlara müdahale etmediği dikkat çekti. Tacize uğrayan kadınların tepkisine rağmen çevredeki kişilerin sessiz kalması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kadınların cesur tepkisini destekleyen paylaşımlar yaptı. Olayın ardından yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.