Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu
08.03.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir kadının kendisini taciz ettiğini iddia ettiği yaşlı adamı cep telefonuyla kayda aldığı anlar sosyal medyada gündem olurken, başka bir kadının da tacize uğraması üzerine şahsa tokat atarak tepki göstermesi ve diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşanan taciz olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç bir kadının, kendisini taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamı cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar kısa sürede gündem oldu.

TACİZ ANLARINI KAYDA ALDI

Görüntülerde, toplu taşıma aracında bulunan yaşlı bir adamın genç kadını rahatsız ettiği anlar yer aldı. Tacize uğradığını fark eden kadın durumu kayda alarak tepki gösterdi.

TOKAT ATIP BAĞIRDI

Olay sırasında yanında bulunan başka bir kadının da tacize uğradığı görülürken, ikinci kadın yaşlı adama sert tepki gösterdi. Kadın, şahsa tokat atarak bağırdı ve tacize karşı koydu.

YOLCULARIN HİÇBİRİ MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerde araçta bulunan diğer yolcuların ise yaşananlara müdahale etmediği dikkat çekti. Tacize uğrayan kadınların tepkisine rağmen çevredeki kişilerin sessiz kalması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kadınların cesur tepkisini destekleyen paylaşımlar yaptı. Olayın ardından yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal Medya, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:55:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.