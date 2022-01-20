Üye Girişi
Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi

20.01.2022 07:40
Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi

Son olarak Marvel'in yakın zamanda yayınlanacak olan televizyon dizisi Moon Knight'ta rol alan 38 yaşındaki Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken bir başkasıyla çarpıştı ve geçirdiği beyin travması sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktör Gaspard Ulliel'in hayatını kaybettiğini söyledi. Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.

KAYAK YAPARKEN BİRİYLE ÇARPIŞTI

Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı. Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer kişinin hastaneye kaldırılmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi. Ulliel'in sevgilisi Gaëlle Piétri ve oğulları da kayak tatilinde ünlü oyuncu ile beraberdi.

Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

"FRANSIZ SİNEMASI ENERJİSİNİ YİTİRDİ"

Fragmanı daha bu hafta yayımlanan Moon Knight dizisinde Ulliel, Midnight Man karakterini canlandırıyordu. Fransa Maliye Bakanı, "Fransız sineması büyük bir yeteneğini, cazibesini ve enerjisini yitirdi" tweetini attı.

DÜNYA ÇAPINDA ÜN YAPMIŞTI

Ulliel aynı zamanda model olarak da kariyerine devam ediyordu. 2010 yılında Bleu de Chanel parfümünün yüzü olarak Martin Scorsese'in yönettiği bir reklam filminde yer almıştı. 1984 yılında Paris'te doğan Ulliel, 11 yaşından beri oyunculuk yapıyordu. 2007 yılında Hannibal Doğuyor filminde Hannibal'ın gençliğini canlandırdığı rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı. Fransa'nın en prestijli sinema ödülü olan Cesar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü 2017 yılında Alt Tarafı Dünyanın Sonu filmiyle elde etmişti.

Ulliel, çocukken bir köpek tarafından ısırılmış, bir röportajında bu saldırıdan ötürü yüzünde oluşan yaranın gamze gibi algılanmasının kariyerinde yardımcı olduğunu söylemişti.

Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500

Hannibal Lecter, Fransa, Kaza, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

BBC

Meteoroloji 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı günlerce sürecek Meteoroloji 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı günlerce sürecek         
07:43
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15

Son Dakika Haberleri
07:40 Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi
07:36 Gram altın güne düşüşle başladı! İşte 20 Ocak güncel fiyatlar
00:59 "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 07:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement