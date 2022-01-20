Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktör Gaspard Ulliel'in hayatını kaybettiğini söyledi. Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.

KAYAK YAPARKEN BİRİYLE ÇARPIŞTI

Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı. Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer kişinin hastaneye kaldırılmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi. Ulliel'in sevgilisi Gaëlle Piétri ve oğulları da kayak tatilinde ünlü oyuncu ile beraberdi.

"FRANSIZ SİNEMASI ENERJİSİNİ YİTİRDİ"

Fragmanı daha bu hafta yayımlanan Moon Knight dizisinde Ulliel, Midnight Man karakterini canlandırıyordu. Fransa Maliye Bakanı, "Fransız sineması büyük bir yeteneğini, cazibesini ve enerjisini yitirdi" tweetini attı.

DÜNYA ÇAPINDA ÜN YAPMIŞTI

Ulliel aynı zamanda model olarak da kariyerine devam ediyordu. 2010 yılında Bleu de Chanel parfümünün yüzü olarak Martin Scorsese'in yönettiği bir reklam filminde yer almıştı. 1984 yılında Paris'te doğan Ulliel, 11 yaşından beri oyunculuk yapıyordu. 2007 yılında Hannibal Doğuyor filminde Hannibal'ın gençliğini canlandırdığı rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı. Fransa'nın en prestijli sinema ödülü olan Cesar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü 2017 yılında Alt Tarafı Dünyanın Sonu filmiyle elde etmişti.

Ulliel, çocukken bir köpek tarafından ısırılmış, bir röportajında bu saldırıdan ötürü yüzünde oluşan yaranın gamze gibi algılanmasının kariyerinde yardımcı olduğunu söylemişti.