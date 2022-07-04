Özbekistan'da anayasal değişiklikleri içeren yasa tasarısına dair çıkan protestolarda ölü sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika
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Özbekistan'da anayasal değişiklikleri içeren yasa tasarısına dair çıkan protestolarda ölü sayısı 18'e ulaştı

04.07.2022 14:16

Özbekistan'da anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı, vatandaşın tepkisini çekmiş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelip alınan karara isyan etmişti. Yaşanan gösterilerde hayatını kaybedenleri sayısı 18'e ulaşırken 243 kişi de yaralandı.

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti. Anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgenin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Mirziyoyev, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

18 KİŞİ ÖLDÜ, 243 YARALI VAR

Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

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Kaynak: İHA

Özbekistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özbekistan'da anayasal değişiklikleri içeren yasa tasarısına dair çıkan protestolarda ölü sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'da anayasal değişiklikleri içeren yasa tasarısına dair çıkan protestolarda ölü sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika
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