Özbekistan'da protestoların yapıldığı Karakalpakistan'da 1 ay OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Özbekistan'da protestoların yapıldığı Karakalpakistan'da 1 ay OHAL ilan edildi

02.07.2022 23:02
Özbekistan'da protestoların yapıldığı Karakalpakistan'da 1 ay OHAL ilan edildi

Özbekistan'da, protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi. Buna göre Karakalpakistan genelinde saat 21.00'den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Özbekistan'da, protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildi.
Kararnamede, OHAL kararının vatandaşların güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak, kanunlara riayet etmek ve düzeni sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Buna göre Karakalpakistan genelinde saat 21.00'den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
OHAL kapsamında bir ay boyunca bölgede önemli bina ve yapıların koruması güçlendirilecek, araçlar dahil vatandaşların hareket özgürlüğüne kısıtlama getirilecek, vatandaşlara kimlik kontrolleri yapılacak, Karakalpakistan'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak, spor ve eğlence dahil toplu etkinlikler yapılmayacak.
Kararnameyle ayrıca Karakalpakistan Olağanüstü Hal Komisyonu Başkanlığı oluşturuldu ve başkanlığa Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği Komutanı Rustam Corayev tayin edildi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrine giderek, bölgenin önde gelenleriyle görüştü.
Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, halkın görüşlerini dikkate alarak, Karakalpakistan'ın statüsüyle ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmeyeceğini söyledi.
Özbekistan'da son dönemde ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi için bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.
Dün, Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nukus şehrinde, ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaşın gösteri düzenlediği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özbekistan'da protestoların yapıldığı Karakalpakistan'da 1 ay OHAL ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'da protestoların yapıldığı Karakalpakistan'da 1 ay OHAL ilan edildi - Son Dakika
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