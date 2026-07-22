Özel'in yeni partisi uluslararası basında yankı buldu - Son Dakika
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Özel'in yeni partisi uluslararası basında yankı buldu

22.07.2026 12:34
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yeni parti kuracağını açıklaması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Financial Times, Reuters, AP ve DW, gelişmeyi Türkiye siyasetinde ‘tarihi bir kırılma’ olarak değerlendirirken, yeni oluşumun muhalefette bölünmeye yol açabileceği ve Erdoğan’ın seçim hesaplarını etkileyebileceği yorumları öne çıktı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu. Financial Times, Reuters, Associated Press (AP) ve Deutsche Welle (DW), gelişmeyi Türkiye siyasetinde "tarihi bir kırılma" olarak değerlendirirken, analizlerde yeni oluşumun parlamentodaki dengeleri değiştirebileceği, muhalefetin bölünmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim hesabını da etkileyebileceği yorumları öne çıktı.

İngiliz Financial Times (FT), haberini "Türk muhalefet lideri Erdoğan'a meydan okumak için yeni bir parti kuruyor" başlığıyla yayımladı. Gazete, Özel'in girişimini, "Türkiye siyasetini yeniden şekillendirebilecek cesur bir hamle" olarak tanımladı. Haberde, Özel'in partisinin "parçalanmış muhalefeti yeniden birleştirebileceği, hükümetten memnun olmayan seçmenleri harekete geçirebileceği ve 2028 seçimlerinde Erdoğan için ciddi bir tehdit oluşturabileceği" değerlendirmesine yer verilirken, Özel'in aynı zamanda hakkında açılabilecek davalar nedeniyle siyasi risklerle de karşı karşıya olduğu belirtildi. FT, son kamuoyu yoklamalarına atıf yaparak, bugün seçim yapılması halinde Özel'in henüz adı açıklanmayan partisinin AK Parti'nin önünde göründüğünü yazdı.

Gazete ayrıca, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol) Eş Direktörü siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz'ın, "Türkiye siyasi tarihinde bir kırılma noktası yaşanıyor... Eğer toplumun beklentilerini karşılayabilirse Özel'in yeni partisinin önemli bir potansiyeli var. Muhalefet açısından büyük bir çıkmaz büyük bir fırsata dönüşebilir" değerlendirmesi de yer aldı.

REUTERS: "MUHALEFETTEBÖLÜNME ERDOĞAN'IN İŞİNE YARAYABİLİR"

Reuters ise "Türkiye'nin muhalefet lideri, Erdoğan'a meydan okumak için yeni parti kuracak" başlıklı haberinde, Özel'in yeni parti kararını, "Erdoğan'ın rakiplerinin karşı karşıya olduğu zorlukları derinleştiren bir siyasi bölünme" olarak niteledi. Ajans, yeni oluşumun CHP'den önemli sayıda milletvekili ve seçmeni beraberinde götürmesinin beklendiğini aktardı. Reuters, siyasi analistlerin kısa vadede oluşacak tabloya temkinli yaklaştığını vurgulayarak, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici'nin, "Bu tablo ancak yeni partinin toplumda çok güçlü bir karşılık bulması ve muhalefetin ana merkezi haline dönüşmesi halinde değişebilir. Ancak kısa ve orta vadede siyasi aritmetik Erdoğan ve AK Parti'nin lehine işliyor" yorumunu kullandı. Ajans ayrıca, CHP'deki bölünmenin Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için gerekli erken seçim hesaplarını da etkileyebileceğine dikkati çekti.

Reuters aynı gün yayımladığı ayrı bir analizde ise tartışmayı doğrudan seçim aritmetiği üzerinden yorumladı. Ajans, Anayasa uyarınca Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin normal takvimden önce yapılması gerektiğini, bunun için de TBMM'de 360 milletvekilinin desteğinin şart olduğunu hatırlattı. Reuters, CHP'nin mevcut 135 milletvekilinin büyük bölümünün Özel'in yeni partisine geçmesinin beklendiğini aktarırken, oluşacak yeni parlamento aritmetiğinin erken seçim tartışmalarını doğrudan etkileyebileceğini değerlendirdi. Haberde ayrıca olası anayasa değişikliği senaryoları ile DEM Parti'nin Meclis'teki olası rolü ele alındı.

ASSOCIATED PRESS: "TÜRKİYE'Yİ YÖNETME YÜRÜYÜŞÜ"

Associated Press (AP) ise haberinde, Özel'in konuşmasına geniş yer verdi. Ajans, Özel'in yeni partiyi "Türkiye'yi yönetme yürüyüşünün kararlı adımları" olarak tanımladığını aktarırken, çok sayıda CHP milletvekilinin yeni oluşuma katılmasının beklendiğini ve Özel'in yeni partinin "açık ara farkla parlamentonun ana muhalefet partisi olacağını" söylediğini yazdı. AP ayrıca Özgür Özel döneminde CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde önemli başarı elde ettiğini ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerdeki konumunu güçlendirdiğini hatırlattı.

DEUTSCHE WELLE: "CHP'DE TARİHİ KOPUŞ"

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle ise gelişmeyi, "CHP'de tarihi bir kopuş" olarak yansıttı. DW, Özel'in konuşmasında kullandığı "yeni bir başlangıç umudunu taşıyoruz" ifadesini öne çıkarırken, Özel'in CHP'den istifa eden ekibinin siyasi baskıya boyun eğmediğini, Erdoğan'a karşı "yeni bir muhalefet anlayışı" başlattıklarını söylediğini aktardı. Haberde ayrıca çok sayıda CHP milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği, yeni oluşumun Meclis'te ana muhalefet olabileceği ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel'in son yıllarda Türkiye'deki en büyük sokak protestolarını örgütleyen isimlerden biri haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özel'in yeni partisi uluslararası basında yankı buldu - Son Dakika

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