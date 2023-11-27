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Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü - Son Dakika

Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü

Hamas, geçtiğimiz günlerde teslim ettiği Danielle isimli İsrailli esirin tüneldeyken yazdığı mektubu yayınladı. Danielle Hamas askerlerinin esir tutuldukları müddetçe kendisine ve kızı Emilia'ya çok iyi davrandığını kaydederken, mektupta, "Kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için minnettarım. Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuzu hissetti. Kızım sizin sayenizde kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü." ifadeleri yer aldı.

27.11.2023 - 21:46,  Güncelleme: 22:09
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Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli Danielle isimli kadının yazdığı mektup dikkat çekti. Mektupta Hamas'ın kendisine ve kızına çok iyi davrandığını belirten Danielle, "Kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için minnettarım. Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuzu hissetti. Kızım sizin sayenizde kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü." ifadelerine yer verdi.

İSRAİLLİ ESİRDEN HAMAS'A DUYGU DOLU MEKTUP

Hamas ve İsrail arasında yapılan 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası anlaşması 2 gün daha uzatıldı. Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirlerin Hamas askerlerinden memnuniyetle bahsetmesi kamuoyunun gündemine oturdu. Danielle isimli İsrailli bir kadının, esirken Hamas askerlerine yazdığı duygu dolu mektup dikkat çekti.

"SİZE TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM"

Hamas'ın kendisine ve kızına çok iyi davrandığını söyleyen Danielle, mektubunda defalarca teşekkür etti. Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Son birkaç haftadır bana eşlik eden generallere... yarın yollarımız ayrılacak gibi görünüyor ama size tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için minnettarım. Siz onun ebeveyni gibiydiniz, onu istediği zaman odanıza davet ediyordunuz. Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuzu hissetti.

Daniel isimli İsrailli esirin Hamas'a yazdığı mektup

"KIZIM KENDİNİ KRALİÇE OLARAK GÖRDÜ"

Teşekkür ederim, teşekkür ederim.. Onunla geçirdiğiniz saatler için teşekkür ederim. Ona karşı sabırlı olduğunuz ve onu tatlılarla, meyvelerle şımarttığınız için teşekkür ederiz. Çocuklar savaş bölgelerinde olmamalı ama sizin sayenizde ve yol boyunca tanıştığımız diğer nazik insanlar sayesinde kızım kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü.

"GÖSTERDİĞİNİZ NAZİK DAVRANIŞI HATIRLAYACAĞIM"

Bize nezaket, özen ve sevgiyle davranmayan tek bir kişiye bile rastlamadık. Sonsuza dek size karşı minnettarlığın esiri olacağım çünkü kızım buradan kalıcı bir psikolojik travmayla ayrılmadı. İçinde bulunduğunuz zor duruma ve Gazze'de uğradığınız ağır kayıplara rağmen gösterdiğiniz nazik davranışı hatırlayacağım. Hepinize ve ailelerinize sağlık ve sevgi diliyorum. Çok teşekkür ederim."

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü - Son Dakika
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