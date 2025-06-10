Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Ulusal Ödül - Son Dakika
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Dünya

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Ulusal Ödül

10.06.2025 18:33
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Biontech kurucuları, Kovid-19 aşısı için Almanya Ulusal Ödülü'nü aldı. Tören Berlin'de yapıldı.

lman Ulusal Vakfı tarafından 1997 yılından bu yana düzenlenen Alman Ulusal Ödülü, bu yıl biyoteknoloji şirketi Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi.

ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN'E ALMANYA ULUSAL ÖDÜLÜ

Berlin'deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen törene, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle ve çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Merz, burada yaptığı konuşmada, Robert Koch, Rudolf Wirth, Emil von Wehen, Alexander Fleckinger, Gerti Kuhn ve Karl Hirsch'in Alman tarihinde sağlık alanında önemli isimler olduğunu ve bu isimler arasına Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığını söyledi.

BAŞBAKAN MERZ'DEN ALDILAR

Modern tıbbın iki öncüsü olarak Şahin ve Türeci'ye "2025 Alman Ulusal Ödülü" verildiğini ifade eden Merz, "Sürekli belirsizliğe doğru cesaretle ilerlemenizi onurlandırıyoruz." dedi. Aşı geliştirmenin normalde ortalama sekiz yıl sürdüğüne dikkati çeken Merz, bir yıldan kısa bir sürede, tüm dünyanın beklediği koronavirüs (COVID-19) aşısını geliştirilmesinin bir rekor olduğunu kaydetti.

Merz, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, göçmen kökenli vatandaşların neler başarabileceğini gösterdiklerini vurgulayarak, "İkisi de Türk göçmenlerin çocukları. Türeci'nin babası küçük yerel bir hastanede çalışıyor. Şahin'in babası da Köln'deki Ford fabrikasında 60'lı ve 70'li yıllarda Almanya'ya gelen ve ülkemizin refahına önemli katkılarda bulunan misafir işçiden biri." diye konuştu.

"VASIFLI GÖÇMENLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya'ya gelen misafir işçilerin ilk neslinin bugüne kadar çok az takdir gördüğüne işaret eden Merz, Uğur Şahin'in ilk Türk göçmen neslini "görmezden gelinen nesil" olarak adlandırdığını ve bunun unutulmaması gereken bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Merz, sosyal veya etnik kökenlere bakılmaksızın yetenekleri destekleyeceklerini belirterek, "İlerleme motoru olarak vasıflı göçmenlere ihtiyacımız var. Bunu sorgulayan ideolojiler, dar görüşlülükleriyle özgürlükçü düzenimizin geleceğini tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci de yaptıkları konuşmada ödül için teşekkür etti.

Alman Ulusal Vakfı, 1997'den beri her yıl Alman Ulusal Ödülü ile demokratik bir toplum için çalışan kişi ve kuruluşları onurlandırıyor. Ödülün toplam değeri 50 bin avro olarak açıklanmıştı. Siyasi parti bağlantısı olmayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Alman Ulusal Vakfı, 1993 yılında eski Başbakan Helmut Schmidt ve arkadaşları tarafından kuruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Ulusal Ödül - Son Dakika

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