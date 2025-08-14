ANKARA'da Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Pakistan Bağımsızlık Günü' resepsiyonu gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 'Pakistan Bağımsızlık Günü' resepsiyonuna, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili eski TBMM Pakistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Cüneyd, "Pakistan, dünyanın 24'üncü büyük ekonomisi, 7'nci nükleer gücü ve uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör konumundadır. Altyapıdan tarıma, sanayiden ihracata kadar birçok alanda büyük ilerleme kaydedilmiştir. Son bir yılda hükümetin mali ve parasal politikaları sayesinde enflasyon yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü, fiyatlar geriledi, ihracat rekor seviyeye ulaştı, döviz rezervleri istikrara kavuştu. Bu yıl ilk kez 14 Ağustos'ta iki olayı birlikte kutluyoruz: Bağımsızlık Günü ve Markai Haq. Markai Haq, Pakistan'ın savunma gücünü tüm dünyaya gösterdiği, kısa sürede düşmanın en modern uçaklarını düşürdüğü tarihi bir olaydır. Bu zafer, Pakistan'ın asla saldırgan değil ama her zaman güçlü bir savunma kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Pakistan'ın bağımsızlığı ve kalkınmasından bahsederken 'Kardeş' kelimesi akla gelir, bu da Türkiye'yi ifade eder. Pakistan'ın kuruluşundan bu yana Türkiye hep yanımızda oldu. Hilafet hareketinden Kırım Savaşı'na, 2010 ve 2022'deki sel felaketlerinden depremlere kadar her zaman dayanışma gösterdi. Keşmir meselesini de her platformda, özellikle BM Genel Kurulu'nda savundu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri, tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı. Biz savaşlardan değil, barıştan yanayız. Umarım bir daha Pakistan- Hindistan arasında hiçbir çatışma, problem, savaş çıkmasın" dedi.

Resepsiyona görüntülü bir videoyla katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin de, "Bugün, 14 Ağustos, hem Türkiye hem Pakistan için çok önemli bir gündür. 14 Ağustos Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'dür. Ayrıca Türkiye'de de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüdür. Bu anlamlı günü hem Türkiye'de hem Pakistan'da birlikte kutluyoruz" diye konuştu.