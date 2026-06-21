PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine giden Başbakan Şahbaz Şerif'e, Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in eşlik ettiği bildirildi. Şerif ile Munir'in, Zürih'ten görüşmelerin yapılacağı Burgenstock kentine hareket ettiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Pakistan Başbakanı İsviçre'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?