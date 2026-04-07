Pakistan Başbakanı\'ndan Trump\'a Süre Uzatma Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahbaz Şerif, Trump'tan İran'a verilen sürenin uzatılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istedi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin 'güçlü şekilde ilerlediğini' bildirdi. Şerif, " Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta. Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte" ifadelerini kullandı.

Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine imkan tanınması için tüm savaşan tarafların iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:03:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.