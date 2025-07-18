Pakistan Büyükelçiliği\'nde Mango Festivali

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali etkinliği düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Burhan Kaya Türk, SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Cihat Erginay, diplomatik misyon temsilcileri, zincir perakendeciler, iş insanları ve davetliler de katıldı. Karşılama konuşmasında Büyükelçi Yousaf Junaid, Pakistan mangolarını 'meyvelerin kralı' olarak değerlendirdi. Büyükelçi, Pakistan'ın küresel mango endüstrisindeki önemli yeri ile önde gelen üreticiler arasında olduğunu belirtti. Türklerin seçkin tatlara olan ilgisine değinen Büyükelçi Junaid, Pakistan'ın Türkiye'ye mango ihracatını mevcut hacmin çok ötesine taşımak konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

'BİZİM ÜLKEMİZİN BİR SEMPATİZANI VEYA ÜLKEMİZİN BİR TARAFTARI KONUMUNDA'

Etkinlikte konuşan Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin ise Büyükelçi'yle dostluğunu dile getirerek, "Ülkemizde benim bildiğim en az 10 sene oldu ülkemizin artık vatandaşı gibi Sayın Büyükelçi. Hem bizimle hemhal oldu hem bizim ülkemizin bir sempatizanı veya ülkemizin bir taraftarı konumunda. Gerçekten güzel bir ilişki kurdu. Burada dostlarını çoğalttı. Zannediyorum Ankara'da benden daha fazla dostu var, İstanbul'da da öyle. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yağmur biraz mekanları daraltsa da kalpleri birleştirdi, önemli değil mekanlar. Kalplerin birbiriyle irtibat kurması önemliydi, onu da sağladı" diye konuştu.