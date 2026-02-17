Pakistan'da Bombalı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
Dünya

Pakistan'da Bombalı Saldırı: 12 Ölü

17.02.2026 11:22
Haber Videosu

Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerine bombalı araçla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına dün akşam bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aracın kontrol noktasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen patlamada, 11 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin de hasar gördüğünü ve enkaz altında kalan bir çocuğun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken, yaralanan 10 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

