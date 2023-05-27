Dev ölü balina kıyıya vurdu! Patlama riski nedeniyle halk bölgeye yaklaştırılmıyor - Son Dakika
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Dev ölü balina kıyıya vurdu! Patlama riski nedeniyle halk bölgeye yaklaştırılmıyor

27.05.2023 02:38

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü mavi balina kıyıya vurdu. Dev balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatılırken, şişmeye başlayan balinanın patlama riski bulunması nedeniyle yerel halka uyarı yapıldı.

Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesindeki Jiwani kasabasının kıyısında ölü bir mavi balina bulundu. Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu belirtildi.

KAN VE DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Ortalama 13 metre uzunluğundaki balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı açıklanırken, bölgeye gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı yetkilileri ölüm nedenini araştırmak üzere balinadan kan ve doku örnekleri aldı.

Dev ölü balina kıyıya vurdu! Patlama riski nedeniyle halk bölgeye yaklaştırılmıyor

PATLAMA RİSKİ VAR

Sahil güvenlik yetkilileri ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Uzunluğu 33 metreyi bulan mavi balinalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev ölü balina kıyıya vurdu! Patlama riski nedeniyle halk bölgeye yaklaştırılmıyor - Son Dakika


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