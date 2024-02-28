Pakistan\'da Arapça yazıları Kuran ayeti sanılan kadın kalabalık tarafından dövülmek istendi

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Pakistan'da, elbiselerindeki Arapça yazıları Kuran ayetleri sanılan bir kadın, kalabalık tarafından dövülmek istendi. Kadın, eşiyle birlikte Pazar günü Lahor'daki bir pazarda alışveriş yaparken, bazı kişiler, genç kadının elbisesinin üzerindeki Arapça yazıları Kuran ayeti sandı. Kadının elbisesindeki Arapça yazının 'halwa' yani tatlı anlamına geldiği sonradan doğrulandı. Olay yerine gelen polisler, genç kadının kalabalıktan kurtardı. Pakistan'da dini hakaret, sıkı yasalar gereği ölüm cezasıyla cezalandırılır.

Pakistan'da, elbiselerindeki Arapça yazıları Kuran ayetleri sanılan bir kadın, kalabalık tarafında dövülmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını kalabalıktan kurtardı.

Kadın, eşiyle birlikte Pazar günü Lahor'daki bir pazarda alışveriş yaparken, bazı kişiler, genç kadının elbisesinin üzerindeki Arapça yazıları Kuran ayeti sandı. Kalabalık, bir lokantada köşeye sıkıştırdığı kadından elbisesini çıkarmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda korkmuş kadının yüzünü eliyle gizlediği görülüyor. Olay yerine gelen polisler, genç kadının kalabalıktan kurtardı.

Pakistan'da dini hakaret, sıkı yasalar gereği ölüm cezasıyla cezalandırılır. Kadının elbisesindeki Arapça yazının "halwa" yani tatlı anlamına geldiği sonradan doğrulandı. Bir yerel kumaş tüccarı, Arapça yazının anlamını kalabalığa anlatıp polise haber verdi.

Önce kalabalığı sakinleştiren daha sonra genç kadını kabalıktan koruyan kadın komiser Shehrbano Naqvi, cesaretiyle büyük övgü aldı.