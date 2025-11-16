Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü - Son Dakika
Dünya

Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü

16.11.2025 09:56
Pakistan'ın Haydarabad şehrinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamadan sonra fabrikada yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Emniyet yetkilileri, havai fişeklerin ruhsatsız ve yasa dışı bir şekilde üretildiğini açıkladı. Fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

PAKİSTAN'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Latifabad Emniyeti'nden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

