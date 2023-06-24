Pakistan'da intihar saldırısı: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da intihar saldırısı: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Pakistan'da intihar saldırısı: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

24.06.2023 21:15

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kadın intihar bombacısı tarafından düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Saldırıda bölgedeki güvenlik aracı da hasar aldı. Terör saldırılarının arttığı Pakistan'da, saldırının hedefi henüz netlik kazanmadı ve üstlenen olmadı. Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda artan terör saldırıları, Islamabad tarafından Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiği iddiasıyla gündeme getirilirken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Turbat bölgesinde kadın intihar bombacısı "Commissioner Road" noktasında saldırı düzenledi. İntihar saldırısında 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı. Olayda, bölgedeki güvenlik aracı da hasar aldı.

Yetkililer, saldırının kimi hedeflediğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti. Saldırıyı üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Pakistan'da intihar saldırısı: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı - Son Dakika


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