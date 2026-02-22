Pakistan'dan Afganistan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
Pakistan'dan Afganistan'a Hava Saldırıları

22.02.2026 15:28
Pakistan, Taliban ve silahlı gruplara yönelik hava saldırıları düzenledi, 17 ölü var.

(ANKARA) - Pakistan, Pakistan Talibanı (TTP) ve diğer silahlı gruplara ait kamplara yönelik operasyonlar düzenleyerek, Afganistan'a hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Pakistan, bu saldırıların ardından Afganistan'a "gereken yanıtı" vereceğini bildirdi.

Pakistan Ordusu, sabah saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi ve hedef aldığı bölgelerdeki TTP ve bağlantılı grupların kamplarını imha etti.

Bu grupların, Pakistan'daki son saldırılardan sorumlu oldukları iddia ediliyor. Saldırılar arasında, başkent İslamabad'daki Şii camideki intihar saldırısının faillerinden biri olarak bilinen IŞİD (ISIS) bağlantılı Khorasan Eyaleti de bulunuyor.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin ordusunun istihbarata dayalı, seçici operasyonlar gerçekleştirdiğini ve bu operasyonların TTP ile bağlantılı yedi kampı hedef aldığını belirtti. Bakanlık, son dönemde Pakistan'ın Bajaur ve Bannu bölgelerinde gerçekleşen saldırıların bu grupların Afganistan'daki liderlik ve yöneticilerinin talimatlarıyla yapıldığını öne sürdü.

Afganistan'dan tepki: "Uluslararası hukukun ihlali"

Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar ve Paktika bölgelerinde bulunan dini okullar ve evlerin hedef alındığı saldırıları kınayarak, bu saldırıların "uluslararası hukukun ihlali" ve "iyi komşuluk ilkelerinin çiğnenmesi" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Bakanlık, "ölçülü ve uygun bir yanıt" vereceklerini duyurdu.

Nangarhar'ın Bihsud bölgesinde meydana gelen saldırıda, en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yıkılan bir evin altında mahsur kaldığı bildirildi. Ayrıca, bölgedeki bir dini merkeze yapılan saldırının ardından ölü ve yaralı sayısına dair henüz net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Pakistan-Afganistan ilişkilerinde gerilim tırmanıyor

Bu saldırılar, geçen yıl ekim ayında başlayan sınır çatışmalarının ardından yapılan ateşkesi tehdit ediyor. Pakistan, Afganistan'daki Taliban hükümetine, silahlı grupların ülke topraklarını saldırılar için kullanmalarını engellemeleri yönünde defalarca çağrıda bulundu. Ancak, Kabil yönetimi bu konuda herhangi bir somut adım atmadığını belirtti.

Pakistan, düzenlediği hava saldırılarının "istihbarata dayalı operasyonlar" olduğunu savunuyor ve Afgan hükümetine, Doha Anlaşması çerçevesinde Afgan topraklarının başka bir ülke tarafından kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Afganistan'ın Taliban hükümeti ise Pakistan'ın suçlamalarını reddederek, ülkesinde hiçbir silahlı grup ve saldırının barındırılmadığını savunuyor.

Uluslararası kamuoyuna çağrı

Pakistan'ın Bilgi Bakanlığı, uluslararası toplumu Taliban'ı, Doha Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamaya çağırdı. Bakanlık, bu tür adımların bölgesel ve küresel barış için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda TTP ve Beluç ayrılıkçı grupları tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarının artması, Pakistan'ın Afganistan'dan gelen tehditlerle mücadele etmesini zorlaştırıyor. Pakistan, TTP'nin Afganistan'dan operasyonlar gerçekleştirdiğini öne sürse de, TTP bu suçlamaları reddediyor.

Pakistan ve Afganistan arasındaki ilişkiler, geçen yılki sınır çatışmalarının ardından gerginleşmeye devam ediyor. Ateşkese varılmasına rağmen, görüşmelerde resmi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Pakistan, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Pakistan'dan Afganistan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
