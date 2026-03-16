Pakistan\'dan Afganistan\'ın başkenti Kabil\'e hava saldırısı

Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'a ait olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenledi.

PAKİSTAN, KABİL'İ VURDU

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlediği hava saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı. Savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen operasyonda Kabil'deki birçok noktada şiddetli patlamalar meydana gelirken, saldırıların ardından şehrin farklı bölgelerinde yangınlar çıktı.

"VURULAN YERLER TALİBAN'IN SİLAH DEPOLARI"

Yerel kaynaklar ve iddialar, vurulan hedeflerin Taliban'a ait silah depoları olduğunu öne sürdü. Pakistan tarafı operasyonun kapsamına dair detayları değerlendirirken, Kabil'deki patlamaların yol açtığı hasarın boyutu ve can kaybı konusundaki incelemeler devam ediyor.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.